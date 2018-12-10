Ardahanlı kızlar, 'Robothan' projesiyle Çin'de ilk 10'a girdi

Deniz BAŞLI /ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN\'da, Robotik Kodlama Atölyesi\'nde tasarladıkları \'Robothan\' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11) Türkiye\'yi temsil etmek üzere gittikleri Çin’de 350 takım arasında ilk 10\'a girmeyi başardı.

Çin\'de 6-9 Aralık tarihleri arasında yapılan \'MakeX Robotik\' yarışmaşına, 16 ülkeden 350 takım katıldı. 20 Şubat Ortaokulu öğrencisi Ayşenur Uslu ile TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Hayriye Tuana Açıkyıldız, Robotik Kodlama Atölyesi\'nde tasarladıkları \'Robothan\' projesiyle Türkiye genelinde içerisinde seçkin eğitim kurumlarının da yer aldığı 44 özel okul ve 2 devlet okulunun katıldığı yarışmada birinci seçildi. Uslu ve Açıkyıldız\'ın robotlarla mavi gezegeni kirlilik ve çöpten temizlemeyi amaçlayan \'Mavi Gezegen\' projesi, Türkiye\'yi temsil etmek üzere Çin\'de düzenlenen yarışmaya gitti. Ortaokullu kızlar, buradaki yarışmada ilk elemede 35 takım arasına girmeye başardı. Daha sonra yapılan final yarışlarında ise ilk 10’a giren kızlar büyük bir başarı elde etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI\'NDAN TEBRİK MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çin\'de 350 takım içerisinde 10\'uncu olarak ülkeye büyük gurur yaşatan öğrencileri sosyal medya üzerinden yayınladığı mesaj ile tebrik etti. Bakan Selçuk mesajında, \"350 takım arasında ilk 10’a giren Ardahanlı öğrencilerimizi kutluyorum\" dedi.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ise öğrenciler Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız ile projede görev alan öğretmenleri tebrik ettiğini bildirdi.

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