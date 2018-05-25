Ardahan'da şiddetli yağmur ve dolu taşkınlara neden oldu

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da şiddetli yağmurun ardından gelen dolu yağışı, taşkınlara neden oldu. Kent merkezi ve meralar, yağmur sularıyla kaplandı.

Kentte gün boyu aralıklarla devam eden yağmur öğle saatlerinde yerini doluya bıraktı. Havanın aniden kararmasıyla başlayan ve beş dakika boyunca devam eden dolunun ardından kentte taşkınlar meydana geldi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan dolu, yol kenarlarını ve meraları beyaza bürüdü. Yağmur suyuyla kaplanan kent merkezinde de otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirten vatandaşlar, havanın aniden karardığını ve beraberinde dolu yağdığını söyledi.



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