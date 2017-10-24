T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ardahan'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

24 Ekim 2017 20:59

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK\'nın gençlik yapılanmasıyla bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik Ardahan, İstanbul ve Hakkari\'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, Ardahan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz BAŞLIARDAHAN DHA ARDAHANPKKKCKEmniyet Müdürlüğü Terörlü MücadeleArdahanİstanbulHakkariOperasyondaEmniyetteArdahan Devlet HastanesiDiğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24