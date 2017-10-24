Ardahan'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN merkezli 3 ilde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK\'nın gençlik yapılanmasıyla bağlantıları olduğu belirlenen kişilere yönelik Ardahan, İstanbul ve Hakkari\'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, Ardahan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.