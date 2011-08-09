-ARDAHAN'DA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ARDAHAN (A.A) - 09.08.2011 - Ardahan'ın Göle ilçesinde 1 terörist etkisiz hale getirildi. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Senemoğlu Yaylası Akyol mevkisinde arazi arama tarama faaliyeti yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel hareket timleri, bölgede 3 teröristle karşılaştı. Jandarmanın ''dur'' ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, ''Erdal Koçer'' kod adlı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 175 mermi, 2 Rus yapımı el bombası, 1 kürek ve 2 sırt çantası ele geçirildi. Bu arada, etkisiz hale getirilen teröristin 19 Kasım 2008'de Ağrı ilinde Jandarma Binbaşı Süleyman Can'ın şehit edilmesi olayına katıldığı ve kanas keskin nişancı tüfeğini kullandığı belirtildi. Bölgede, kaçan 2 teröristin yakalanması için başlatılan operasyonlar sürdürülüyor.