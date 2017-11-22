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Ardahan beyaza büründü

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da dün gece başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor

22 Kasım 2017 15:00

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da dün gece başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.
Kentte dün gün boyu etkili olan yağmur, gece geç saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, bugün de zaman zaman devam etti. Kar yağışı ile birlikte kaldırımlar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü. Kar kalınlığı şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi buldu.
Vatandaşlar, kar yağışının sürpriz olmadığını, mevsim itibariyle kar yağışı beklediklerini söyledi.

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