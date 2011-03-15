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Spor

ARDA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A)

15 Mart 2011 22:46

-ARDA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, medyada yer alan sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacağını iddia eden haberlerdeki ifadelerin kendisine ait olmadığını açıkladı.  Kulübün internet sitesinde konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti: ''Bugün bazı medya organları ve internet sitelerinde yer alan ve sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacağımı iddia eden ifadeler şahsıma ait değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarım.''

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