-ARDA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, medyada yer alan sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacağını iddia eden haberlerdeki ifadelerin kendisine ait olmadığını açıkladı. Kulübün internet sitesinde konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan sarı-kırmızılı futbolcu, şunları kaydetti: ''Bugün bazı medya organları ve internet sitelerinde yer alan ve sezon sonu Galatasaray'dan ayrılacağımı iddia eden ifadeler şahsıma ait değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarım.''