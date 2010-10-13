-ARDA'DAN SERT YANIT İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Galatasaray'ın milli futbolcusu Arda Turan, sakatlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlara sert yanıt verdi. Tedavisi için bulunduğu Almanya'da NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Arda, sakatlığıyla ilgili ortaya atılan iddialara üzüldüğünü ifade ederek, ''Doktorlarımız sakatlığım konusunda gerekli açıklamaları yapıyorlar zaten. Herkesin başına gelebilir ama herkesin vücudu farklıdır ve iyileşme süreci farklıdır. Bizim ülkemizde herkes doktor olmuş ve fikir beyan ediyor. Biri çıkıp 'Seks yüzünden olmuştur'' diyor. Biri şerefsizlik yapıyor, diğeri alıp o şerefsizliği gazetesine manşet olarak koyuyor. Bugün bir gazetenin manşetinde seks yaptığım nedeniyle bu sakatlığın oluştuğu yazılmış. Bir de utanmadan benim kız arkadaşımla fotoğrafımı koymuşlar. 238 maç oynayan Arda'ya saygı yok. Benim bir ailem yok. Onun bir ailesi yok. Nasıl olsa bunları yazanların da ailesi yok. Bir şerefsizliktir gidiyor'' ifadelerini kullandı. Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamayan Arda, bazı şeylerden artık nefret ettiğini dile getirerek, ''Bu röportajı kulübümden izinsiz yapıyorum, belki de bu nedenle ceza alacağım. Ama bazı şeyler çok ağrıma gitti. Bunlara karşı yapılacak bir şey yok. Bazı şeylerden nefret ediyorum. Şerefsizlik diz boyu, bir şey yapamıyorsunuz. Bir şey söylettirmiyorlar. Çok sıkıntılı yani. Haklı olduğumu düşünüyorum. Bunları yaşayarak öğreneceğiz. İnşallah en kısa zamanda iyileşip sahalara dönerim. Bunların cevabını sahada vermek lazım ama ahlaksızlığa, şerefsizliğe verilecek bir cevap yok diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu. Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde üst üste iki maç kaybetmeleri konusuna da değinen Arda, ''İki maçta da kötü oynadık. Ben de oynasaydım bir şey değişmezdi. Ama karamsar bir tablo çizmemek lazım. Şu anda grup ikincisiyle aramızda sadece 1 puan var ve onlarla iki maç oynayacağız. Sıkıntılar yaşadığımız doğru ama bu futbolcular, teknik heyet bunu başarabilecek güçte. Buna inancım sonsuz, elimden geldiğince ülkeme hizmet etmek için takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğim'' ifadelerini kullandı. Arda, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in oyun sistemiyle ilgili bir soruya, ''Hocamın düşüncesine saygı duyuyorum. Biz bu sistemle de çok maç kazandık'' şeklinde konuştu. Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil ile ilgili bir soruya Arda, ''O konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Herkesin kararına saygı duymak lazım. O Alman Milli Takımı'nı tercih etmiştir. Konuyu uzatmaya, tepki göstermeye gerek yok. Burada doğmuş ve yetişmiş. Ama önümüzde Hamit örneği de var. Halil gibi, Hamit gibi, Nuri gibi insanlar benim için özel insanlar. Beraber bir şeyler paylaşıyoruz ve onları çok seviyorum. Tercihleri de beni mutlu etti diyebilirim'' yanıtını verdi.