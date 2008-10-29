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Spor

Arda'dan Çakar'a: Önce bikinisini giysin

Köpek polemiğinde Arda'dan yanıt: Çakar önce bikinisini giysin

29 Ekim 2008 02:00


Köpek polemiğinde Arda'dan yanıt: Çakar önce bikinisini giysin



Eskişehir maçında, hakemin yanına çağırdığı ve gitmediği gerekçesi ile Arda'ya 'Köpek' benzetmesi yapan yorumcu Ahmet Çakar, Arda'dan cevabını aldı.

Yorumcu Ahmet Çakar'ın "6 pas" programında G.Saraylı Arda Turan'a "Köpek" demesi genç yıldızı küplere bindirdi.

Takım arkadaşlarıyla bu konuyu değerlendiren Arda'nın "Çakar bana bunları söyleyeceğine önce bikini giysin" dediği öğrenildi.

Arkadaşlarının da Arda'ya, "Çakar'ı mahkemeye ver" dediği belirlendi.


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