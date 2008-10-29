Arda'dan Çakar'a: Önce bikinisini giysin



Köpek polemiğinde Arda'dan yanıt: Çakar önce bikinisini giysin







Eskişehir maçında, hakemin yanına çağırdığı ve gitmediği gerekçesi ile Arda'ya 'Köpek' benzetmesi yapan yorumcu Ahmet Çakar, Arda'dan cevabını aldı.



Yorumcu Ahmet Çakar'ın "6 pas" programında G.Saraylı Arda Turan'a "Köpek" demesi genç yıldızı küplere bindirdi.



Takım arkadaşlarıyla bu konuyu değerlendiren Arda'nın "Çakar bana bunları söyleyeceğine önce bikini giysin" dediği öğrenildi.



Arkadaşlarının da Arda'ya, "Çakar'ı mahkemeye ver" dediği belirlendi.





