Arda'dan ayrılık sinyalleri

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli oyuncunun sezon sonunda Atletico Madrid'ten ayrılacağının sinyallerini verdi.

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Manchester United'ın da ilgilendiği Arda Turan'ın Avrupa’nın ilk 8 takımından birine transfer olması gerektiğini belirtti.

Fanatik'e konuşan Bulut, Arda Turan'ın kariyer planlamasıyla ilgili bilgiler verdi.

Arda'nın, Atletico’nun en çok kazanan ve en değerli futbolcusu olduğunu belirten menajer Bulut, "Arda gerçekten çok başarılı ve bunu çalışarak, kendini geliştirerek, alınteriyle sağladı. Teklifler almamıza rağmen Arda, sezon sonuna kadar Atletico’da kalacak" dedi.

Milli oyuncunun daha önce Türkiye'den ve Manchester United'dan teklif aldığını doğrulayan Ahmet Bulut, "Manchester United Arda ile ciddi olarak ilgilenmişti. Süper Lig’den de teklifler aldık ancak bizim Arda için çizdiğimiz kariyer planında Türkiye yoktu. Arda 28 yaşında ve yeni bir yola girmeli, sezon sonunda Avrupa’nın ilk 8 takımından birine transfer olmalı" diye konuştu.

Menajerliğini yaptığı Emre Belözoğlu ile ilgili de açıklamalarda bulunan menajer Ahmet Bulut Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan ve 34 yaşına gelen milli oyuncuyla birçok kulübün ilgilendiğini ifade etti. Bulut, sözleşme süresi dolduktan sonra bu teklifleri gündemlerine alabileceklerini ifade etti.

Salih Uçan'ın Roma'ya transferini de değerlendiren Bulut, genç oyuncunun daha fazla şans bulması için sabırlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.