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Spor

Arda’dan Albayrak'a jet yanıt

Albayrak’ın “Kalp kırmadan gitmek lazım. Dönmek isterseniz, geri dönemezsiniz’ sözleri üzerine, Arda Turan telefonla yayına katılarak önceki günkü konuşmasına aç

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Albayrak, TRT 1’de yayınlanan Stadyum programında eski oyuncuları Arda Turan’ın sarı-kırmızılı takımdan ‘bu külüp’ diye bahsetmesini eleştirirken, milli oyuncudan yanıt gecikmedi.


ARDA TURAN NE DEMİŞTİ - VİDEO


Albayrak’ın “Kalp kırmadan gitmek lazım. Dönmek isterseniz, geri dönemezsiniz’ sözleri üzerine, Arda Turan telefonla yayına katılarak önceki günkü konuşmasına açıklık getirdi.


Arda, “Konuşurken, ‘bu kulüp’ diye ifade etmiştim. Biz Galatasaray hakkında konuşurken bu kulüp, bizim kulüp, bizim Florya diye bahsederiz. İbrahim Üzülmez’den örnek verilseydi ondan bahsederdim. Bülent Korkmaz ile Henry örnek verildiği için ondan bahsettim. Kimin ne söylediği umrumda değil. Galatasaraylılığımı yargılayacak olanlar onlar değildir. Beni Arda yapan her zaman Galatasaray’dır. Galatasaray’ı sevmek için kimseye ihtiyacım yok. Galatasaray’dan ayrılıp, Galatasaray’ı bu kadar sevdiğini söyleyen başka kimseyi de hatırlamıyorum” dedi.

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