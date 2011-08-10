-ARDA YUVADAN UÇTU İSTANBUL (A.A) - 09.08.2011 - Galatasaray Kulübü, İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü'ne transfer olan Arda Turan'ın bonservis bedeli olarak 12 milyon Avro alacak. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Arda Turan'ın transferiyle ilgili gönderilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Profesyonel futbolcumuz Arda Turan'ın Club Atletico de Madrid'e transferi konusunda mutabakata varılmıştır. Taraflar, Club Atletico de Madrid'in bu transfer karşılığında Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ye 12 milyon Avro tutarında transfer bedeli ve 1 milyon Avro tutarında bonus ödemesi yapması ve Arda Turan'ın bir Türk kulübüne transferi halinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'ye öncelikli alım hakkı tanınması konusunda anlaşmışlardır.''