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Spor

Arda yuvada kalıyor

Everton ve Arsenal´in ardından Roma da, Arda´ya transfer teklifinde bulundu. Genç yıldızın cevabı ise aynı: Aslantepe´de oynamadan gitmek yok.

25 Eylül 2008 03:00

Everton ve Arsenal´in ardından Roma da, Arda´ya transfer teklifinde bulundu. Genç yıldızın cevabı ise aynı: Aslantepe´de oynamadan gitmek yok.



Transfer sezonu bitti, Avrupa devlerinin Arda Turan aşkı bitmek bilmedi. Ay-Yıldızlı formayla EURO 2008’e damga vurduktan sonra teklif yağan genç yıldızı, son olarak Everton ile Arsenal istiyordu.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Everton 13 milyon Euro’yu gözden çıkarırken, Arsenal, teknik direktör Arsene Wenger’in talebiyle teklifi 15 milyon Euro’ya çekmişti. Bu kez devreye İtalyanlar girdi. Mancini’yi Inter’e verdikten sonra Sambacı’nın boşluğunu dolduramayan Roma, kurtarıcı olarak Arda’yı seçti.

‘Bir yemin ettim ki!’

Roma'nın teklifi ise 18 milyon Euro. Menacer Ahmet Bulut’la temasa geçen İtalyan devi, Arda’dan olumlu yanıt alınması halinde Galatasaray’ın kapısını çalacak. Oysa genç yıldızın cevabı hazır: “Hem Sayın Özhan Canaydın’a hem de Sayın Adnan Polat’a sözüm var. Aslantepe’de Galatasaray forması giymeden hiçbir yere gitmiyorum!” Bu arada taciz davasıyla suçlanan Arda’ya iftira atıldığı, telefon kayıtlarını inceleyen mahkeme tarafından tespit edildi.

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