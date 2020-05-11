Arda'yla canlı yayın yapan Emre Belözoğlu'ndan itiraf: Şampiyonluk sayılarındaki farkın sebebi Muslera

Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Instagram'da canlı yayın gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, son yıllarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk farkının Fernando Muslera'dan kaynaklı olduğunu söyledi, Arda Turan ise, Burak Yılmaz'ın kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getirdi.

İşte iki yıldız ismin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

"Çocukluğumda da Fenerbahçe'liydim ama Galatasaray'da geçirdiğim günleri unutmam"

Arda Turan: Ağabey sen çok profesyonelsin. Fenerbahçelisin ama Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve o günleri inkar etmiyorsun.



Emre Belözoğlu: Ben çocukluğumda Fenerbahçeliydim. Fenerbahçe'nin bir parçası olarak sahadaki, sokaktaki insanlara hissettirerek yaşamak benim için yeterli. Ben Galatasaray'da geçirdiğim günleri de asla inkar etmem. Bunu açıklarım. Ben bunu es geçersem Fenerbahçeliler asıl o zaman beni sevmez.



Emre Belözoğlu: Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar.





Emre Belözoğlu: Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için. Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor. Kazanmanın üstüne oynamak bir risktir Türkiye'de. Kaybetmemek üstüne oynuyoruz. Diğer ülkelerle aramızdaki en büyük fark bu.

"Hagi'yi unutursak taş oluruz"

Emre Belözoğlu: Hagi'yi unutursak taş oluruz. Bizdeki emeğini unutmam. Alex, Hagi çok büyük oyuncu. Tartışmaya bile gerek yok. Benim gözümde ülkemize gelmiş en büyük oyuncu. Hagi, asker tipte bir oyuncu. Her yere yetişen bir oyuncu. Türkiye tarihinde üç yabancı oyuncu çıkarsam bir numaraya Hagi'yi koyarım. iki Alex, üç ise Muslera.



Arda Turan: Ben Taffarel derim.

"Şampiyonluk sayılarındaki farkın sebebi Muslera"

Emre Belözoğlu: Muslera'ya rakip olarak çok oynadım. Futbol takım oyunudur ama bireysel olarak Muslera çok fark yaratıyor. Son yıllarda Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk sayılarındaki farkın temel sebebi Muslera'dır.



Arda Turan: Portekiz maçından çıktık yürüyoruz, Emre ağabey önümden gidiyor. 'Ağabey adalelere bak, tavus kuşu gibi' dedim. Bir, iki, üçüncü adım, Emre ağabey alt adalesini yırttı.

"Burak beni hiç yanıltmadı"

Emre Belözoğlu: Burak Yılmaz hakkında ne düşünüyorsun?



Arda Turan: Burak beni tek yalnız hissettirmeyen insandı. Sen olayların dışındaydın. Burak bana hep destek oldu. Bir haklılık peşinde değildik, tek hedefimiz milli takımla başarılı olmaktı. Burak bu ülkenin yetiştirdiği en büyük golcülerden biri.

Emre Belözoğlu: En güzel golüm İtalya'ya attığım. Dört kişiyi açıp attım.



Arda Turan: Bence Mallorca'ya attığın gol bence en iyisi. Olduğun yerde aşırtma atıyorsun. Benim Boleslav'a attığım ikinci gol çok güzeldir. Bir de Espanyol'a attığım gol çok iyi. Sevilla'ya attığım aşırtma gol de güzeldir. Bizde oynarken Beşiktaş'a attığın gol güzel, maçı 3-2'ye getiriyorsun.

"Abdülkadir bizim Messi'miz"

Emre Belözoğlu: Trabzonspor'da en beğendiğim oyuncu Abdülkadir. Çok yetenekli bir oyuncu. Bizim Messi'miz. Çok büyük bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.



Arda Turan: Ben de Sosa'yı çok beğeniyorum. Genç oyuncu olarak Merih'i çok beğeniyorum. Bir de İrfan Can. Nasıl gelişti ama!



Emre Belözoğlu: Ben de İrfan Can ve Abdülkadir diyorum. İrfan kiloyu da verdi, beni dinledi.

Arda Turan: Hatırlıyor musun Emre ağabey, Atletico Madrid'de sabah kalktığında, 'Ah Aziz Yıldırım, ah Aykut Kocaman' diyordun.



Emre Belözoğlu: Hepsi bir hatıra. Güzel anılar.

Arda ve Emre'nin en iyi 11'leri

Emre Belözoğlu'nun en iyi 11'i: Taffarel, Zannetti, Roberto Carlos, Cannavaro, Cordoba, Arda Turan, Hagi, Alex, Davids, Burak Yılmaz, Ronaldo



Arda Turan'ın en iyi 11'i: Courtois, Dani Alves, Filipe Luis, Godin, Pique, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Messi, Neymar, Iniesta, Burak.