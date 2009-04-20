Arda yeniden PFDK'da

Galatasaraylı Arda Turan, Olimpiyat Stadı'nda karıştığı olay nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın başı dertten kurtulmuyor. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle 3 maç ceza alan Arda Turan bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında akredite kartı olmadığı halde soyunma odasına gitmek istemesi ve güvenlik görevlisine fiili müdahalede bulunması nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



Dün yaşanan olay şöyle gelişmişti:



Cezalı olduğu için İstanbul Belediyespor maçını Başkan Adnan Polat ile birlikte VIP tribünden izleyen Arda Turan, maçtan sonra galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını kutlamak için soyunma odasına girmek istedi. Ancak soyunma odalarına giden koridorun kapısında bulunan bir güvenlik görevlisi Arda'yı tanımayarak içeri girmesini engelledi.



Bir süre devam eden tartışmalardan sonra itiş-kakışlar yaşandı. Akredite kartı da olmadığı için Arda zor da olsa güvenlik görevlisinden kurtulmayı O'nu iterek başardı ve soyunma odasına gitti.



