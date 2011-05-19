T24 LogoT24 Logo
Spor

ARDA VE ÇAĞLAR TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) 

19 Mayıs 2011 23:30

-ARDA VE ÇAĞLAR TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlığı ve tedavisi süren futbolcular dışında tüm oyuncular katıldı. Arda Turan ve Çağlar Birinci antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Mustafa Sarp koşu yaptı. Kaleci Aykut Erçetin'in yanı sıra Anıl Dilaver'in de tedavisine devam edildi. Baros ve Pino ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu arada, teknik direktör Ünder, sezonun son maçı için futbolcularını kampa almazken, sarı-kırmızılı futbolcular yarın öğle saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak maç saatini bekleyecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24