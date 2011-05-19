-ARDA VE ÇAĞLAR TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Ünder yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmana sakatlığı ve tedavisi süren futbolcular dışında tüm oyuncular katıldı. Arda Turan ve Çağlar Birinci antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Mustafa Sarp koşu yaptı. Kaleci Aykut Erçetin'in yanı sıra Anıl Dilaver'in de tedavisine devam edildi. Baros ve Pino ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu arada, teknik direktör Ünder, sezonun son maçı için futbolcularını kampa almazken, sarı-kırmızılı futbolcular yarın öğle saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak maç saatini bekleyecek.