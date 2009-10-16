Arda: Türkiye'nin en iyisi Terim

Arda, Nike firmasının Beyoğlu'ndaki mağazasında, krampon tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada, Galatasaray'da 12-13 yaşındayken, teknik direktörün Fatih Terim olduğunu vurgulayarak, “Fatih hocanın önderliğinde profesyonel oldum, onun zamanında (A) takımda idmana çıktım ve daha sonra milli takım forması giydim. Fatih hoca benim için bir baba gibiydi. Onunla çalışmak gurur verici” dedi.

Türk futbolunun bugünlere gelmesinde Fatih Terim'in büyük katkısı olduğunu belirten Arda, şöyle devam etti:

“Ama bakıyorum ki Fatih Terim gibi bir insan için bile, hayatı boyunca futbol oynamamış bir sürü insanın söyleyecek çok şeyi var.



Küçüklüğümde hatırlıyorum, çok ağır mağlubiyetler alan milli takımımız, kulüp takımları vardı. Şimdi bakıyoruz, Avrupa şampiyonluğu için mücadele eden, Dünya Kupası'nı sonuna kadar zorlayan takımlar oluşturmuşuz. Biz bu düşüncelere sahipsek, bu adamın katkısı çok büyüktür. Onun sayesinde olmuştur bir yerde. İsteyen istediğini düşünebilir, ama Fatih Terim benim için Türkiye'nin en büyük teknik direktörüdür. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Keşke hep başımızda olsaydı, ama biliyorum ki Türk futboluna hizmetleri bitmeyecektir. Ona yardımcı olmaktansa eleştirmeyi daha çok tercih ettik. Bunlara rağmen, bunları yaptı. Herhalde yardımcı olsaydık neler yapardı. Bu söylediklerim için beni eleştireceklerse hiç umurumda değil.”



Milli takıma Türk teknik direktör isteği



Arda Turan, milli takımın başına gelecek yeni teknik direktörle ilgili bir soru üzerine, yeni teknik direktörün Türk olmasını istediğini söyledi.



“Bir futbolcu olarak kendi fikrimi söylüyorum. Bu benim en doğal hakkım” diyen Arda, “Televizyon karşısında oturan bazı kişilerin hakkı varsa, benim onlardan çok daha fazla hakkım var. (Türk Milli Takımı'nın başında Türk teknik direktör isterim) dedim. Bu da benim Türk vatandaşı, milliyetçi bir insan olarak en doğal hakkım. Ben fikrimi söylemekte özgürüm” şeklinde konuştu.



Krampon tanıtımı yaptı



Arda Turan, yeni kramponu “Nike CTR360 Maestri”yi basına tanıttı.

Nike firmasının Beyoğlu'ndaki mağazasında yapılan tanıtımda, kramponla gazetecilere poz veren Arda, “Nike çok güzel bir ayakkabı yapmış. Giymesi çok keyifli ve ayağımı iyi sarıyor. Umarım bu kramponla goller ve asistlerle dolu günler geçiririm. İnşallah bu ayakkabı uğurlu gelir” dedi.

Nike Türkiye Futbol Müdürü Kayhan Ongun da yaptığı açıklamada, yeni kramponu Türkiye'de sadece Arda'nın giydiğini belirterek, “Nike CTR360 Maestri, maç sırasında kontrolü eline geçirmek ve fark yaratmak isteyen futbolcular için tasarlanmış yepyeni bir futbol kramponudur. Bu krampon Arsenal'in İspanyol futbolcusu Cesc Fabregas gibi futbolcuların geri bildirimleriyle tasarlandı” diye konuştu.

Krampon tanıtımının ardından, Beyoğlu Football Club üye kartını alan Arda, iki üyeye de üyelik kartlarını verdi.