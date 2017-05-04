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Spor

Arda Turan'ın transferi için resmi açıklama

İtalyan basını, Diego Simeone'nin Inter'in başına geçmek Arda Turan'ı istediğini öne sürmüştü

04 Mayıs 2017 02:17

Sezon sonunda Barcelona ile yollarını ayıracağı iddia edilen ve Inter başta olmak üzere birçok takım ile ismi anılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut'tan kısa ve net bir açıklama geldi.

İtalyan basınının Diego Simeone'nin takımın başına geçmek için istediği transferler arasında gösterdiği Arda Turan için Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Arda Turan Barcelona'da kalacak" ifadelerini kullandı.

 

"Diego Sımeone Arda Turan'ı istedi"

 

Diego Simeone'nin Inter ile yaptığı görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı.

Simeone'nin istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı..

Görüşmede adı geçen diğer isimlerin Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Bernardo Silva ve James Rodriguez olduğunun altı çizildi.

 

Mundo Deportıvo: Arda, Bellerin karşılığında Arsenal'e gidebilir

 

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo Gazetesi, hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan milli futbolcu Arda Turan'ı transfer dedikodularının içine soktu.

Radio Barcelona programında, Katalan ekibinin Hector Bellerin karşılığında, Arda Turan'ı Arsenal'e gönderebileceği belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda da İngiliz Times gazetesinde, Mesut Özil'in takımdan ayrılması halinde, Arsenal'in Arda Turan'ı transfer edebileceğine dair bir haber yer almıştı..

 

Arda Turan kariyer rekoru kırdı

 

Geçtiğimiz sezon başında Atletico Madrid'den 41 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer edilen Arda Turan, bu sezon kariyer gol rekorunu kırdı.

Son dönemde sakatlığının da etkisiyle fazla şans bulamayan milli yıldızımız, bu sezon 30 maça çıktı ve 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

 

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