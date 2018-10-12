"Arda Turan'ın silahı ruhsatsız"

Futbolcu Arda Turan ve popçu Berkay arasında yaşananlar tartışılmaya devam ediyor. Hastaneye giderek Berkay'a "Bu olaya inanıyorsan al bana sık" diyen Arda Turan'ın silahı ateş aldı. Turan’ın silahının ruhsatsız olduğu iddia edildi.

Futbolcu Arda Turan'ın, önceki gün Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'i sözle taciz edip, şarkıcıyla kavga ettikten sonra gittiği hastanede tabancasının ateş aldığı öğrenildi.

Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Olaya ilişkin raporları okuyup, görüntüleri izlediğini söyleyen Emrullah Erdinç, Arda Turan'ın silahının ruhsatsız olduğunu açıkladı.

Emrullah Erdinç'in açıklamaları şöyle:

"Arda Turan'ın üzerinde bulunan silah ruhsatlı diye bilgi veriliyor ama emniyetten edindiğim bilgiye göre, silah ruhsatsız. Hiçbir silah yanlışlıkla ateş almaz, tetiğe basmadığınız sürece silah kesinlikle patlamaz. Eğer silah yanlışlıkla ateş almış olsaydı, Arda vurulurdu. Çünkü silahı verirken karşı tarafa kabzası gelecek şekilde verirsin, ön tarafından değil. Silah mermi ağzında durmaz hazır halde taşınmaz. O silahın gövdesi çekilmediği sürece, mermi ateşlemeye hazır hale gelmez. Eğer silah patlamasaydı soruşturma olmazdı."

Hastanenin güvenlik görevlisi polisi arıyor, 'Hastanemizin acil servisinde silah patladı' bilgisini veriyor. Polis gelip incelemeler yapıyor. İlk başlarda Berkay tarafı olayı kapatmaya çalıştı, ne zaman ki hastane polise bilgi verdi ondan sonra Berkay cephesinden de açıklamalar geldi."