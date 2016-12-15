Arda Turan'ın Rus sevgilisini, sosyal medya videosu ortaya çıkardı

Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın, Rus model Miranda Shelia ile birlikte olduğu öğrenildi. Çifti ele veren ise, Rus modelin Turan'la birlikte görüldüğü bir videoyu İnstagram hesabında paylaşması oldu.

Bir süredir yabancı bir modelle birlikte olduğu konuşulan Turan'ın, Barcelona kulübünün destek verdiği sosyal yardım projesinde Rus model ile tanışarak, aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

Turan ile Shelia'nın Barcelona kulübünün destek verdiği bir sosyal yardım projesinde tanışıp yakınlaştıkları ve olay yaratan videolarının da bu buluşma sırasında çekildiği öğrenildi.

İşte çiftin çok konuşulan videosu: