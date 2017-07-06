Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması

Eski milli futbolcu ve Barcelona forması giyen Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu. 30 yaşındaki oyuncunun menajeri, Arda'nın Barça'da forma için savaşacağını söyledi.

İngiliz gazetesi Express'te yer alan habere göre; Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, temsil ettiği futbolcunun Barcelona'da kalacağını söyledi. Oyuncusuna güvendiğini söyleyen Bulut, Arda'nın yeni teknik direktör Ernesto Valverde'den formayı almak için savaşacağını kaydetti. Arda'nın Barcelona'da kalacağını söyleyen menajer, oyuncusunun 3 yıl daha Katalan ekibiyle kontratı olduğunu hatırlattı.

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro karşılığında transfer olan Arda Turan, Barcelona formasıyla çıktığı 63 maçta 19 gol ve 12 asiste imza attı