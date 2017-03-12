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Spor

Arda Turan'ın mal varlığı 60 milyon doları aştı

Ünlü futbolcu, Türkiye’nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansını da kurmuştu

12 Mart 2017 13:40

Bugüne kadar hep gayrimenkul, otomobil ve saate yatırım yapan, lüks markalarla ortaklık işine giren Arda Turan, yeni bir alana daha el attı. Ünlü futbolcu, Türkiye’nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansını kurdu.

Turan, Instagram hesabında, yeni şirketiyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Possible, yeni çocuğumuz; Türkiye’nin ilk sporcu kariyer yönetimi ajansı. Profesyonel sporcuların tüm pazarlama, marka değeri, iletişim, kariyer planlaması gibi konuları, Okan Can Yantır liderliğinde canavar gibi bir ekibe emanet.”

◊ Londra’da ev: 1.5 milyon pound
◊ Sütlüce’de arsa: 4 milyon dolar
◊ Bahçeköy’de villa: 5 milyon dolar
◊ Ataköy Selenium Evleri’nde 2 daire: 2 milyon 200 bin TL
◊ Levent Kanyon’da daire: 4.5 milyon TL
◊ Büyükçekmece’de villa: 600 bin TL
◊ Bayrampaşa’da arazi: 870 bin dolar 
◊ Bayrampaşa’da ailesi için aldığı daire: 400 bin TL
◊ 2015 model Ferrari F12 Berlinetta: 700 bin euro 
◊ Saat koleksiyonu: Patek Philippe, Rolex, Vacheron Constantin, Franck Muller ve Audemars Piguet...
◊ Şişli’de mülk sahibi de olduğu Arşiv adlı esnaf lokanta
◊ Etiler Sarıhan ve Lidyana.com’un ortağı

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Arda Turanmal varlığı60 trilyon

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