Arda Turan'ın gelişinin ardından arbede yaşandı!

Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir\'in, Barcelona\'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, İstanbul\'a geldi. Arda\'nın Atatürk Havalimanı\'ndan ayrılması sırasında Medipol Başakşehirli taraftarlar ve polisler arasında arbede yaşandı. Yıldız futbolcu havalimanından ayrılmak üzere araca binerken, polisler, taraftarları araçtan uzak tutmak için müdahalede bulundu. Daha sonra Medipol Başakşehir yöneticilerinden Mustafa Saral araya girerek güvenlik güçleri ve taraftarları sakinleştirdi.

Medipol Başakşehir taraftarları bu olayın ardından, \"Terörist değil, taraftarız\" şeklinde tezahüratta bulundu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Havalimanında yaşanan olaylar

-Genel detaylar