Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldı

Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan’ın babası Adnan Turan, öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Anjiyo olan Adnan Turan'ın yarın taburcu edileceği belirtildi.

A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın haberine göre, Arda Turan’ın babası Adnan Turan, öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp kaslarında problem bulunduğu belirtilen Turan’ın anjiyo olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözetim altında tutulacak Turan’ın, yarın taburcu edilmesi bekleniyor.