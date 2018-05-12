T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Arda Turan'ın babası hastaneye kaldırıldı

Anjiyo olan Adnan Turan'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor

12 Mayıs 2018 00:35

Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan’ın babası Adnan Turan, öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Anjiyo olan Adnan Turan'ın yarın taburcu edileceği belirtildi.

A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın haberine göre, Arda Turan’ın babası Adnan Turan, öğle saatlerinde kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp kaslarında problem bulunduğu belirtilen Turan’ın anjiyo olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözetim altında tutulacak Turan’ın, yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

Arda TuranBaşakşehirAdnan Turankalp krizianjiyo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24