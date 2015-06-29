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Spor

'Arda Turan'ın Atletico Madrid'de kalması söz konusu değil'

Arda Turan adına transfer görüşmelerini yapan Ahmet Bulut, Arda Turan'ın yeni takımının 4 gün içinde belli olacağını açıkladı

29 Haziran 2015 21:58

Tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, Arda Turan'ın kesin olarak Atletico Madrid'den ayrılacağını açıkladı.

Ahmet Bulut, yaptığı açıklamada Arda Turan'ın Atletico Madrid'de kalmasının söz konusu olmadığını ve kesinlikle takımda kalmayacağını söyledi.

Oyuncunun Atletico Madrid'den ayrılma sürecine de değinen Bulut, "Atletico Madrid, Arda Turan'la yolları ayırmak istemedi ama biz ısrarcı olunca kabul ettiler" diye konuştu.
 

'En geç 4 gün içinde'

 

Ahmet Bulut Arda Turan'ın yeni takımının en geç 4 gün içinde belli olacağını söyledi.

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