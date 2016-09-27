Arda Turan'ın 'Alpaslan Dikmen' paylaşımına takipçisinden tepki: Hâlâ Galatasaray diyorsun...

Barcelonalı milli futbolcu Arda Turan, Ultraslan taraftar grubununun kurucularından Alpaslan Dİkmen'in 8. ölüm yıldönümüne ilişkin kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşıma gelen "Hâlâ Galatasaray diyorsun, nerede oynadığına bir bak kendini küçültme ya" yorumuna "Sen hiç Ali Sami Yen'e çıktın mı?" tepkisini verdi.

"Galatasaray'ın yararına olacak bir taşı yerinden kaldırıp iki metre öteye koyanlara bile müthiş saygı duyarım..." diyen Ultraslan taraftar grubu kurucusu Alparslan Dikmen'i, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla anmayı tercih eden Arda Turan, paylaşımının altına, "Allah gani gani rahmet eylesin... " notunu düştü.