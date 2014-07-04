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Arda Turan'dan Soma'ya eğitim yardımı

Arda Turan, daha önce La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için aldığı primleri Soma’ya bağışlamıştı

04 Temmuz 2014 08:49

Arda Turan, 301 madencinin hayatını kaybettiği, Manisa’nın Soma İlçesi’nde meydana gelen maden faciasını unutmadı.

İspanya’nın Atletico Madrid takımında forma giyen milli futbolcu, babalarını kaybeden çocuklara yardım eli uzatmak için kolları sıvadı. Daha önce La Liga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi için aldığı primleri Soma’ya bağışlayan Turan, şimdi de okul yaptırmak için harekete geçti.

Genç futbolcu, planladığı ilkokul ve lisenin inşaatı için takım arkadaşlarından da destek alacak. Atletico Madrid’in başarılı oyuncusu Filipe Luis’in 250 bin euro’luk yardımda bulunacağı, Real Madrid ve Barcelona takımlarından da üç futbolcunun Turan’a projeye destek olmak istediğini söylediği öğrenildi.

 

 

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