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Arda Turan'dan Erdoğan'a: "Benim başkomutanım sizsiniz"

Arda Turan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

19 Temmuz 2016 12:35

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini vurguladı.

Turan yaptığı paylaşımda, "Ben inanıyorum ki bu ülkeyi yeniden birleştirecek, insanları toparlayacaksınız Benim başkomutanım sizsiniz" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın sözleri şöyle;

"Şimdi siz yalaka dersiniz deyin...!!! Hayatı boyunca devletin hiç bir kurumundan bir şey istememiş biri olarak yazıyorum.. Hastalandık aradın üzüldük aradın sevindik aradın Allah'ın selamını gönderdik aradın dünyanın her yerinde sahip çıktın sizinle konuşurken siz bile demedik abilik yaptınız her şartta bize ...! sahip çıktınız..! bugün sizin için zor günse bu gün yanındayız efendim ...! Ben inanıyorum ki bu ülkeyi yeniden birleştirecek insanları toparlayacaksınız Allah iki cihanda sizi mutlu etsin!! Benim vicdanımdaki vefa sevgiyle!!! Benim başkomutanım sizsiniz!!!! Her şartta... ( futbolcuyum tarafım var fikrim var özgürüm )!!! #yaşasıntürkiyecumhuriyeti"

 

 

 

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