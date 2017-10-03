Arda Turan'a 'sitem': En azından maç günü Barcelona'da kal!

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Katalonya bağımsızlık referandumundan dolayı çıkan olaylar nedeniye "Barcelona takımının Las Palmas maçına, “Katalonya’nın acı çektiğini tüm dünyaya göstermek için” seyircisiz çıktığı pazar günü Arda Turan ne yapıyordu biliyor musunuz? Önce Beyoğlu 360’taydı. Sonra Bebek Lucca’da eğlendi" dedi. Semercioğlu, "Tamam kimse referandum günü Katalan halkıyla gönül bağı kurmasını beklemiyor ama en azından takımının maç günü Barcelona’da kal" diyerek tepki göterdi.

Semercioğlu'nun "Başkalarının acılarıyla sevinecek kadar küçülmeyin" başlığıyla (3 Ekim 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Arda’ya yazık oluyor

Barcelona sokaklarının referandum nedeniyle karıştığı...

Barcelona takımının Las Palmas maçına, “Katalonya’nın acı çektiğini tüm dünyaya göstermek için” seyircisiz çıktığı pazar günü Arda Turan ne yapıyordu biliyor musunuz...

Önce Beyoğlu 360’taydı...

Sonra Bebek Lucca’da eğlendi...

Geceyi de Emirgan Gizli Kalsın’da sabaha karşı noktaladı...

Bir gecede üç mekan...

Geçen hafta da Barcelona, Girona deplasmanındayken Cihangir Hazine’de adı Özge Ulusoy’la aşk dedikodularına karışmıştı...

Her hafta sonu İstanbul gecelerinde Arda...

Fiilen bitti Barcelona macerası tamam ama belli ki kafasında da bitirmiş, Barcelona’dan daha çok İstanbul’da zaman geçiriyor.

Tamam kimse referandum günü Katalan halkıyla gönül bağı kurmasını beklemiyor ama en azından takımının maç günü Barcelona’da kal...

Arda’ya yazık oluyor...

Bu hafta 6 Ekim’de İzlanda, 9 Ekim’de Finlandiya maçları var Milli Takım’ın. Kaptanımızın maç eksiği de çok, gece hayatı da...

Menajeri Ahmet Bulut, Arda’ya iyilik yapmak istiyorsa İngiltere mi, Galatasaray mı fark etmez bir an önce bir takıma transferini hızlandırmalı...

Bir futbolsever olarak Arda’yı izlemek istiyorum ben...

Gece hayatında eğlenirken değil ama.

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