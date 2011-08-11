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Spor

Arda Turan'a nazar değdi İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2011 16:20

-Arda Turan'a nazar değdi İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın Estonya ile dün yaptığı hazırlık maçında sakatlanan, Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan'ın, 2-3 hafta içinde sahalara döneceği açıklandı.  Arda Turan'ın tedavi gördüğü Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, milli oyuncunun bugün tedavisine başlandığı belirtildi. Oyuncuya kas zedelenmesi teşhisi konulduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:  ''Milli takım Doktoru Cengiz Dinç, Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan ayrıntılı radyolojik muayene ve tetkikler sonucunda, Arda Turan'ın sağ iliopsoas kasında birinci-ikinci derece arası kas zedelenmesi oluştuğunu ve derhal gerekli tedaviye başlandığını bildirdi. Arda Turan'ın 2-3 hafta içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.''

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