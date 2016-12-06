"Arda Turan ve Rafinha partiye gitti"

Marca gazetesi, El Clasico sonrasında Arda Turan ve Rafinha'nın partiye gittiğini yazdı.

İspanya’nın önemli gazetelerinden Marca, Barcelona takımının son dönemlerde yaşadığı form düşüklüğünün ana nedeni olarak oyuncuların gece hayatına olan düşkünlüğü olduğunu yazdı.



Marca’da yer alan haberde, özellikle Arda Turan ve Rafinha öne çıkarılırken, iki yıldızın Real Madrid ile berabere biten maçın akşamında bir partiye gittikleri iddia edildi.

Bileti kesilenler gönderildi

Barcelona’da bu tarz durumların daha önce de yaşandığı ve sonunda yıldız oyuncuların takımdan gönderildiği hususu, yazıda ayrıca belirtiliyor.

Gazete, Barcelona’da işler iyi gittiği sürece takımın Disneyland gibi olduğu, kimsenin hiçbir şeye karışmadığı ve herkesin daha rahat hareket edebildiği bir ortam olduğunu belirtirken, işlerin tersine döndüğü zaman ise çok sert tedbirler alabilecek bir kulüp olduğunu belirtti.



Buna örnek olarak da Ronaldinho ve Romario isimlerini belirten Marca, her iki yıldızın Katalan ekibinden disiplinsiz hareketleri sebebi ile gönderildiğini yazdı.

Justin Bieber ile gece hayatı!



Gazete, Barcelona’nın Real Madrid maçı öncesi şehirde bulunan dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber ile takımdaki oyuncuların gece dışarı çıktığını da iddia etti.