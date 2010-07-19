-ARDA TURAN VE MUSTAFA SARP'A ÖZEL BESTE VENLO (A.A) - 19.07.2010 - Galatasaray'ın genç futbolcuları Anıl Dilaver, Ahmet Kesim, Cumhur Yılmaztürk, Eray İşcan, Musa Çağıran ve Çetin Güngör, takım kaptanı Arda Turan ve Mustafa Sarp için yaptıkları özel besteyi okudular. Takımın kamp yaptığı Park Horst otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Musa Çağıran, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında rekabetin nasıl olduğunu çok iyi bildiğini belirterek, ''Devamlı izlediğim bu heyecanlı karşılaşmada oynama şansım doğdu. Çok farklı bir atmosfer olacak. Çok heyecanlı olacağımı biliyorum'' dedi. Musa Çağıran, Galatasaray'a geldiğinde takım kaptanı Arda Turan'ın kendisine, ''Senin de saçlar gidecek'' dediğini ifade ederek, ''Burada öyle bir gelenek varmış. Ben de tamam dedim. Yaşım da genç olduğu için kurtaramadım'' diye konuştu. Anıl Dilaver de hedefinin A takıma çıkmak olduğunu vurgulayarak, ''Hedefimiz önce A takıma çıkmak. Bize verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah kendimizi burada en iyi şekilde gösterip, A takımda kalırız. Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimali bile beni heyecanlandırıyor. Beni Behlül'e benzetiyorlar. Ama Fernando Torres'e benzemeyi daha çok isterim'' şeklinde konuştu. Cumhur Yılmaztürk de tek güvencesinin çalışmak olduğunu ifade ederek, ''Galatasaray'da kalıcı olmak kolay değil. A takımda oyuncuların iyi yönlerini kendime örnek almaya çalışıyorum. İyi yönlerini almak istiyorum. A takıma çıkma şansımın az olduğunu biliyorum, ama bana güvenenleri mahcup etmemek için bütün gücümle çalışıyorum'' dedi. Ahmet Kesim de Servet ve Gökhan Zan'ın A milli takım oyuncuları olduğunu ifade ederek, ''Onlardan öğreneceğim çok şeyler var. Ben önce burada kalmak istiyorum'' dedi. Çetin Güngör de, sağ kanatta daha iyi oynadığını düşündüğünü, sol tarafta oynadığında ise elinden geleni yapmaya çalışacağını belirterek, ''Benim hocamızla hiç ikili diyaloğum olmadı. Ancak gençlere önem verdiğini iyi biliyoruz. Normalde her takımda gençler önemsenmez ama Galatasaray'da gençlere çok önem verilir'' diye konuştu. Genç kaleci Eray İşcan da kendisine verilen şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını ve çok çalışıp A takıma çıkmak istediğini kaydetti. Takım kaptanı Arda Turan ve Mustafa Sarp için özel beste yapan genç futbolcular, otelde düzenlenen basın toplantısında bu besteyi mikrofonlara okudu. Arda Turan ve Mustafa Sarp için yazılan beste şöyle: ''Ah o saçlar kesilir mi?, çıplak kafaya çevrilir mi? Allah hesap sorar elbet, Arda Turan, Mustafa Sarp. Cumartesi günü NEC Nijmegen ile oynanması planlanan maçın, hazırlıklar kapsamından çıkartıldığı bildirildi. Galatasaray NEC Nijmegen takımı yerine, aynı tarihte TSİ 20.00'da Belçika'nın KSC Hasselt ekibi ile karşılaşacağı maçın, KSC Hasselt'in ev sahipliğinde Stedelijk Sportstadında yapılacağı açıklandı.