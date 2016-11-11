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Spor

Arda Turan ve Burak Yılmaz için 'tarih' vakti

Arda Turan, Kosova maçında forma giymesi durumunda en çok milli olan oyuncular listesinde 4. sırayı alacak

11 Kasım 2016 18:02

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda Kosova'yı konuk ederken mücadele Arda Turan ve Burak Yılmaz için farklı bir anlam taşıyor.

A Milli Takım formasını 94 kez giyen Arda, Kosova karşısında oynaması durumunda bu rakamı 95'e çıkarak ve Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakacak. Arda Turan, forma giymesi durumunda, 120 kezle Rüştü Reçber'in ilk sırada bulunduğu ay-yıldızlı formayla en çok maça çıkan oyucular listesinde dördüncü sıraya yükselecek. 

Türk Milli Takımı'nda 21 golü bulunan Burak Yılmaz ise, Kosova filelerini havalandırması durumunda Lefter Küçükandonyadis'i geride bırakacak. Burak, yaşayacağı ilk gol sevincinde, ay-yıldızlı ekipte en çok gol atan futbolcular listesinde ikinci sırayı Tuncay Şanlı ile paylaşacak.

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