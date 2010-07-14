Arda Turan, Sinemle 24 saat gözetlenmeyi kabul eder mi?

T24-

Akalın ve Bekensir’e 20 gün için 300 bin lira veren yapımcı, Turan ve Kobal’ın 24 saatini yayınlamak için 500 bin lirayı gözden çıkardı. Yapımcı şirket, bir internet sitesinde 98 bini aşkın fanın katıldığı anket sonucu, Arda Turan ile Sinem Kobal’ın hayatını ekranda görmek istemesinden yola çıkarak projeyi hazırladığını açıkladı. Anlaşma sağlanırsa, televizyon seyircisi, Arda ve Sinem ikilisinin 24 saati, yıldız futbolcunun Florya tesislerinde yaşadıklarından Sinem’in dizi çekimlerindeki hallerine kadar tüm ayrıntılara şahit olabilecek. Ancak ikiliye yakın isimler, teklife Arda Turan’ın soğuk baktığını, ikinci bir teklifin gelmesi durumunda bile devreye Galatasaray kulübünün böyle bir anlaşmaya izin vermesinin mümkün olmadığını ifade etti.