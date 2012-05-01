Arda Turan, Selin İmer'le aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi

Madrid'de Arda Turan'ın evinde kaldığı iddia edilen Selin İmer'in, İspanya Ligi sonrası yeni aşkıyla tatile gideceği iddia edilirken, ünlü futbolcudan 'İlişki yok' açıklaması geldi.

Turan, uğruna Türkiye'yi bırakıp Madrid'e yerleşen Sinem Kobal'la ihanet yüzünden Şubat ayında ayrılmıştı. Futbolcunun kendisine aldattığını öğrenen güzel oyuncu ise soluğu İstanbul'da almıştı.

Otele gitmedi

İddialara göre Yıldız futbolcu Arda Turan, birkaç haftadır Selin İmer'le aşk yaşamaya başladı. Arkadaşı Gamze Karaman'la İspanya'ya giden İmer, otel yerine Turan'ın evine yerleşti. Bir süre sonra Karaman İstanbul'a döndü ama Selin İmer kaldı. Madrid sokaklarını sarmaş dolaş arşınlayan ikili, şimdilik aşklarını gizlemeyi tercih ediyor.

Aşk defteri kabarık

Selin İmer, Alican Ulusoy, Doruk Kaya ve Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla magazin sayfalarını süsledi.

Arda Turan iddiaları basın açıklamasıyla yalanladı:

'Kariyerim ve futbol hayatımda en önemli günleri yaşadığım şu dönemlerde magazin dünyasında çıkan asılsız haberlerde yer almaktan dolayı çok üzgünüm.

Sinem Kobal'a olan saygım ve duygularımdan dolayı şuan başka biriyle ilişki yaşamam mümkün değildir.

Hakkımda bazı gazete ve internet sitelerinde çıkan "ilişki" haberleri tamamen asılsız olup beni derinden üzmüştür.

Değerli gazeteci arkadaşlarımın ve kamuoyunun bilgisine sunarım.

Haberin gerçeğinin asılsızından kamuoyunda daha çok değer bulması dileğiyle.'

Türk Milli Takımı ve

Atletico Madrid Oyuncusu

Arda TURAN