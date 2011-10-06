-Arda Turan savcılıkta ifade verdi İstanbul (A.A) - 06.10.2011 - İspanya'da Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Turan, katıldığı bir televizyon programında futbol yorumcusu Erman Toroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Milli Futbolcu Arda Turan, katıldığı bir televizyon programında eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı'na ''şüpheli'' sıfatıyla yaklaşık 1 saat ifade veren Arda Turan, daha sonra adliyeden ayrıldı. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Turan, dışarda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Turan'ın, hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.