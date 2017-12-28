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Spor

Arda Turan: Sadece Beşiktaş'ta oynarım

Barcelona forması giyen Arda Turan, kariyerine başka bir takımda devam etmek istediğini söyledi

28 Aralık 2017 17:13

Barcelona'da forma şansı bulamayan ve mutsuz günler geçiren Arda Turan, Türkiye'ye dönmesi durumunda yalnızca Beşiktaş'ta oynayacağını dile getirdi.

Fanatik gazetesinin yayınladığı özel habere göre, yıldız futbolcu yakın bir dostuyla şu sözleri paylaştı:
"Barcelona’da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye’den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur”

Fatih Terim geldi, Galatasaray kapısı kapandı

A Milli Takım’daki prim krizinden dolayı Fatih Terim ile arası bozulan Arda'ya, Terim'in Galatasaray'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte sarı-kırmızılıların kapısı kapanmış oldu.

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