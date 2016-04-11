Arda Turan Premier Lig’e mi transfer olacak?

Barcelona Teknik Direktörü Enrique'nin oyun sistemine uyum sağlayamamakla eleştirilen milli futbolcu Arda Turan için İngiltere'nin Chelsea kulübünün teklif götürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

CNN Türk’te yer alan habere göre, İspanyol basını, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında eski takımı Atletico Madrid'e karşı 13 Nisan'da oynanacak maçta, Atleticolu taraftarların tepkisini alacağını iddia etti.

"Taraftarların gözünde değer kaybetti"

"Vicente Calderon Stadı, Arda'yı sıcak karşılamayacak" ifadesini kullanan El Mundo Deportivo gazetesi, ilk defa eski takımı Atletico Madrid'e karşı Vicente Calderon Stadı'nda maça çıkması beklenen Arda'nın, Atletico'da futbolcular ve teknik kadro tarafından sevilmesine rağmen taraftarların gözünde çok büyük değer kaybettiğini savundu.

Yapılan yorumlarda "Arda, 4 yıl formasını giydiği Atletico ile Calderon'da çok büyük anılar bıraksa da taraftarlar onun ayrılmasını affetmiyor. Atleticolu taraftarların bir çoğu onun verdiği röportajlardaki 'Para her şey değil, Atletico'da mutluyum ve La Liga'da Atletico dışında hiçbir takımda oynamam' sözlerini hatırlıyor. Ayrıca Arda'nın Barcelona'daki tanıtımında hemen kulüp amblemini öpmesi de Atleticolu taraftarlarca iyi karşılanmadı" denildi.

"Şüphelerin üzerinde olduğu bir dönemde Calderon'a dönüyor"

Marca gazetesi, "Arda, şüphelerin üzerinde olduğu bir dönemde Calderon'a dönüyor" başlığı altında verdiği haberde "Arda, Atletico'dan ayrılıp Barcelona'ya gittikten sonra ilk kez Calderon'a dönecek. İyi bir dönemden geçmeyen Arda bir sürpriz olmazsa yedekler arasında olacak. Arda, Atletico'da oynadığı dönemde idol futbolculardan biri olsa da ayrılışı taraftarlarca iyi karşılanmadı" ifadelerini kullandı.

Marca ayrıca Arda'nın Barcelona'ya uyum sağlayamadığı yönündeki haberlerini ve Türk futbolcuya yönelik eleştirilerini bugün de öne çıkardı. Ligde son oynanan Real Sociedad maçında bu sezonki 5. sarı kartını görerek kart cezalısı durumuna düşen ve Valencia maçında oynayamayacak milli futbolcunun, Barcelona'daki durumunun Cesc Fabregas'ınkiyle benzerlik göstermeye başladığı ileri sürüldü.

"Arda 40 milyon Euro'nun hakkını veremedi"

El Pais gazetesi ise "Arda, şimdiye kadarki oyunuyla kendisi için ödenen 40 milyon Euro'nun hakkını veremedi. Teknik direktör Luis Enrique'nin özel talebiyle Barcelona'ya gelen Arda, ilk maçına çıktığı 5 Ocak'tan bugüne oynadığı maçlarda 2 gol atsa da 5 sarı kart görüp takım içinde kendine bir yer bulamadı" görüşünü savundu.

"Chelsea Arda Turan'ı istiyor" iddiası

Öte yandan Arda Turan'ın Barcelona'daki geleceği de basın tarafından tartışılmaya başladı. Barcelona Teknik Direktörü Enrique'nin oyun sistemine uyum sağlayamamakla eleştirilen Arda için İngiltere'nin Chelsea kulübünün teklif götürmeye hazırlandığı öne sürüldü.

"Yeni Chelsea'nin ilk 11'inde oynaması tartışılmaz"

Metro gazetesi, gelecek sezon İtalyan teknik direktör Antonio Conte'nin çalıştıracağı Chelsea'nin, Arda'yı istediğini ileri sürdü. Conte'nin, Chelsea için hazırladığı yeni projede Arda'nın da yer aldığı belirtilerek, Türk futbolcunun "Yeni Chelsea'nin ilk 11'inde oynamasının tartışılmaz olduğu" yazıldı.

"Bonservisinin üzerinde bir teklif yapacaklar"

Haberde, Chelsea'nin, Barcelona'nın Arda'yı alırken Atletico Madrid'e ödediği 40 milyon Euro'luk bonservisin üzerinde bir teklif yapacağı ve 29 yaşındaki futbolcunun maaşını da artıracağı iddiaları ortaya atıldı. Chelsea'nin tek handikapının, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi olduğu ifade edildi. İspanyol gazetesi, Arda'ya, bir Çin kulübünden süper bir teklif geldiği iddialarını da hatırlattı.