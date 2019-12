Arda Turan: Liverpool'da oynamayı isterdim

Galatasaray futbol takımının genç kaptanı Arda Turan, ligin ilk yarısını iyi bir konumda bitirdiklerini ifade ederek, performanslarını yükseltikleri takdirde şampiyonluğun en büyük adayı olacaklarını söyledi.

Arda, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sezonu çok erken açtıklarını ve takımlarındaki milli oyuncu sayısı nedeniyle yeteri kadar dinleme fırsatı bulamadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

''Önce çok üst düzey bir form grafiği oldu ama sonraki düşüşün çok normal olduğunu düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz bir şey var, kötü oynarken de kazanabilmek çok önemli bazı durumlarda bunu yapamadık. Bazı durumlarda sıkıntılar oldu. Oyun anlamında iyi olup skoru alamadığımız maçlar oldu. Kazanabileceğimiz, puan alabileceğimiz maçları kaybettik. İlk yarıyı bitirdiğimiz yerden çok memnunum açıkçası. Galatasaray'ın her zaman ligin son 6-7 haftasına girdiğinde şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum. Çok yetenekli bir takımız, formumuz yükseğe çıktığında da şampiyonluğun en büyük adayı olacağımıza inanıyorum.''

-''GALATASARAY İLE YAŞIYORUM''-

Galatasaray'ın başarılı olmasını çok istediğini anlatan yıldız futbolcu, şunları kaydetti:

''Her attığımız golden sonra en çok sevinen oyuncu benimdir. Genç yaşta bir sorumluluk var üstümde. Galatasaray'ın şampiyon olmasını çok istiyorum. Genç yaşta şampiyon olan takımın kaptanı olmayı çok istiyorum. Gerçekten Galatasaray ile yaşıyorum. Takımın başarılı olmasını en çok isteyen oyunculardan bir tanesiyim. Benim hayatım, yaşantım Galatasaray. Ben hiçbir zaman söylenenlere kulak asmıyorum. Beni yakından tanıyanlar bilirler, Galatasaray için nasıl yaşadığımı, onu nasıl sevdiğimi. Takım kazandığı zaman benim için sorun yok. Hani bir futbolcu, yerine başkası oynadığı zaman içinden, 'Birazcık kötü oynasın da kıymetim anlaşılsın' der ya, ben kendi içimde bunu bile yendiğimi düşünüyorum. Yani ben tribünde de olsam, kenarda da olsam, sahada da olsam benim için tek önemli olan şey Galatasaray'ın kazanması.''

-''ÇOK MUTLUYUM''-

Arda Turan, Galatasaray'da çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''O kadar mutluyum ki, hayatım boyunca böyle şeyleri hayal etmiştim. Hayal ettiğim şeyi kaybetmemek içinde çok çalışıyorum. Ama bazen tabii ki ben artık Galatasaray takım kaptanıyım, her zaman eskisi gibi gülemem. Tabii ki kendi doğallığımdan hiçbir şey kaybetmiyorum ama daha ağır başlı olmam gerekiyor. İnsanlar büyüdükçe kendini geliştirmeli'' görüşünü dile getirdi.

-''KAPTANLIK AĞIR GELMİYOR''

Arda, kaptanlığın kendisine ağır geldiği ve mutsuz olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını dile getirerek, ''Takım arkadaşlarım, hocam, Galatasaray Kulübü başkanı benden memnunsa neden ağır gelsin'' dedi.

Sarı-kırmızılı takımda kaptanlık bandını takmaktan gurur duyduğunu anlatan yıldız futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Her sahaya çıkışımda, Ali Sami Yen Stadı'nın soyunma odasındaki aynanın önünde geçerken, kendime bir defa bakıyorum. Şükrediyorum bulunduğum hale. Çünkü o kadar mutluyum ki, düşünsenize ben on yaşından beri buradayım. Top toplayıcıydım... Ben bunları duygusallık olsun diye söylemiyorum. Gerçekten çok iyi Galatasaraylıydım ve Galatasaraylılığımı da çok iyi kanıtladığımı düşünüyorum. Ne para için, ne başka şey için taviz vermedim. Bana teklif edilen paralar başkasına teklif edilseydi çok daha farklı davranabilirdi. Bu da profesyonellik. Ama ben hiçbir zaman gerektiği şekilde profesyonel olmadım. Hayatım boyunca da olmayacağım. Çünkü ben böyle mutluyum, yani Galatasaray'ı seviyorum. Benim mutluluğumu hiç kimse elimden alamaz. Benim mutluluğumu, buradaki personele sorsunlar, takım arkadaşlarıma sorsunlar. O zaman benim ne kadar mutlu olduğumu anlarlar diye düşünüyorum.''

-''HER MAÇ ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEYEMEYİZ''-

Arda Turan, bazen yaşadıkları performans düşüklüklerine gelen tepkileri normal olarak karşıladığını anlatarak, ''Ama 30 maç oynamış bir futbolcunun bazen daha çok saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü her maç inanılmaz performans sergilememiz mümkün değil. Benim sahada olan arkadaşlarıma saygım her zaman sonsuz ve büyük oldu. Hocam, 'Arda oynar mısın?' dediğinde, her maçta oynamak istediğimi söylüyorum. Bu işten çok büyük keyif alıyorum ve hep takımımla olmak istiyorum. Ama 30 maç oynayan bir futbolcuya, 5 maç kötü oynuyor, hızlı yürümüyor, koşmuyor gibi homurdanmalar başlayınca, çok üzülüyorum'' ifadesini kullandı.

Turkcell Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin bir puan arkasında 36 puanla 2. sırada olduklarını, UEFA Avrupa Ligi gruplarının lider bitirdiklerini vurgulayan Arda, ''UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibimiz Atletico Madrid ile şanslarımızın eşit olduğunu düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'na da yeni başlıyoruz. Yani takım için her şey günlük gülistanlık denebilecek kadar güzel. Bu kadar sıkıntılar, sakatlıklar, formsuzluklar yaşamamıza rağmen her şey iyi gidiyor neden böyle eleştiri var?'' diyerek, kendilerine yöneltilen eleştirilere anlam veremediğini dile getirdi.

-''TÜRK FUTBOLCUSU HER YERDE OYNAR''-

Türkiye'de çok kaliteli oyuncuların bulunduğunu ve bunların yurt dışında oynayamayacağı yönündeki eleştirilere katılmadığını anlatan Arda Turan, şunları söyledi:

''Türkiye'nin futbolcusu her yerde oynar. Bu mentaliteden kurtulmamız lazım. Ligimizden 10 tane futbolcu inanıyorum ki, İngiltere liginde bile oynar. Hem de çok iyi oynar. Saha şartları mükemmel, top mükemmel. Burada 5 tane statta belki biraz iyi zemin var. Orada her statta iyi zemin var. Avrupa Şampiyonası'nda 20 maç oynasak 15'ini iyi oynarız, keyif veririz. Çünkü sahalar güzel, zeminler güzel. Burada rakip vuruyor, saha kötü, atmosfer kötü... Türkiye'nin her şeyi kötü demek istemiyorum ama Türk futbolcusuna güvenilmeli. Halkı da güvenmeli, taraftarı da güvenmeli diye düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

-''MESSİ DÜNYANIN EN BÜYÜK FUTBOLCUSU''-

Arda, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile kıyaslanmayı saçma bulduğunu dile getirerek, ''Messi dünyanın en büyük futbolcusu'' dedi.

Messi'nin Barcelona'nın yıldızı, kendisinin de Galatasaray'ın önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Arda, şunları kaydetti:

''Messi'nin gittiği seviyelere gidebilmem için önümde çok uzun bir zaman var çünkü her şeyden önce benden çok daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Çok daha büyük futbolcu ama pasaport farklılıkları da var. O Arjantinli bir futbolcu ben de Türk futbolcusuyum yani sonuçta. Oralara gidebilmek için bizim ekstradan bir güç sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Messi ile kıyaslanmak çok saçma geliyor bana. Messi gerçekten dünyanın en iyi futbolcusu, ben ise Galatasaray kaptanı Arda'yım. Belki yapısal olarak farklı özelliklerimiz vardır. O, keyfim için zevkim için oynuyorum diyor. Ben ise daha farklı, takımımı ayakta tutmak için gereken bir kişiliğe sahibim ama Messi çok büyük, kıyaslanamayacak seviyede bir futbolcu. Messi ile kıyaslanmam bazı insanların bana olan sevgisinden olabilir, bazı insanların da reyting uğruna beni eleştirmek için ortaya attıkları bir tez olabilir. Ben Messi'nin büyüklüğünü anlatmak için böyle konuştum ama ben şahsen kendi yeteneklerime, kendime çok güveniyorum.''

Yıldız futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

''Ben iyi futbolcularla her zaman oynayabileceğimi düşünürüm. İyi takımlara karşı her zaman oynayabileceğimi düşünürüm. Ben açıkçası hayatım boyunca hiç bir rakipten korkmadım. Hiç bir rakipten de çekinmedim. Her rakiple oynayabilecek seviyede olduğumu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonu İspanya'yı burada darmadağın ettik, kazanamadık ama gerçekten darmadağın ettik. Ben sahanın içindeki bir futbolcu olarak biliyorum. Kazanmaya gittiğimiz içinde beraberliği kaybettik Dünya Kupası'na gidemedik ama ben kendime çok güveniyorum her yerde oynayabileceğimi düşünüyorum. Bu benim düşüncemdir giderim oynayamayabilirim ama ben bu düşüncedeyim. Ben Türk futbolcusunun da bu düşüncede olması gerektiğini düşünüyorum.''

-''ÖZEL HAYATIM KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ''-

Arda, özel hayatının çok farklı yansıtıldığını ifade ederek, ''Herkes pahalı kıyafetler giyiyor, herkes pahalı saatler takıyor ben bunu yadırgamıyorum. Bunu insanların gözünün içine sokarsak insanlar da 'Bu çocuk ne yapıyor, şaşırmış bu' derler. Ama böyle bir şey yok kazandığım primi kıyafetime harcıyorum yani ben kazandığım parayı tutuyorum. Geleceğe yatırımlar yapıyorum. Ben genç bir adamım kız arkadaşım da olacak ama bu kimseyi ilgilendirmez. Kimsenin benim özel hayatım hakkında yorum yapmasını gerektirmez. Bunlar bizim için özel şeylerdir'' şeklinde konuştu.

Takımlarında çok güzel bir ortamın olduğunu anlatan genç futbolcu, şunları söyledi:

''Takımda arkadaşlığımızı yansıttığımız zaman takım ayağa kalkıyor. Elano tam karakterli bir çocuk, savaşmak için oynamak için hep takım içinde olan bir oyuncu. Keita güleryüzlü, neşeli bir tip, eğlendiren bir adam. Kewell hep ayakta kalan inançlı bir adam liderlik yapıyor. Takımda çok güzel bir ortam var. Arkadaşlarımıza bir şey söylediğimiz zaman saygıyla dinliyorlar. Onlar da bize söylediği zaman biz de onları saygıyla dinliyoruz. Bu takım kupa kazanamazsa, şampiyon olamazsa, kimseye değil bize yazık olur çok iyi bir takım oluşturuldu. Rijkaard ile çalışmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Çünkü kim olursa olsun birazcık kompleksi olur insanın. Milanlar, Barcelonalar, dünyanın en büyük futbolcularıyla çalışmış ama bu kadar mütevazi bu kadar içten bir insan Galatasaray için büyük bir şans ve ekibi de öyle. Hem disiplinliler hem çok güleryüzlüler.''

-''FİKSTÜR AVANTAJINA İNANMAM''-

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısındaki fikstürünün avantaj olduğuna inanmadığını anlatan genç futbolcu, ''Fikstür avantajı diye bir şey yoktur. İyi oynarsa, iyi mücadele ederse Galatasaray her maçın favorisidir. 17'de 17 yapabiliriz. Buna gücümüz var. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Avrupa'da ise Atletico Madrid bu aralar formsuz olsa da kadrosundaki yıldızlarıyla büyük bir takım. Oyuncuları gününde olursa bize sıkıntı verecekleri bir gerçek. İyi oynarsak şanslarımız eşit çünkü benzer bir takımız Atletico Madrid'le. Galatasaray hem Avrupa'da, hem kupada bulunduğu her alanda şampiyonluğa adaydır'' diye konuştu.

-''LİVERPOOL'DA OYNAMAYI ÇOK İSTERİM''-

Galatasaray'da başarılı olduktan sonra Avrupa'da top koşturmayı istediğini vurgulayan Arda, sözlerini ''İşlerimi bitirdiğim zaman da büyüklerimiz gerekli kararı verecektir. Ama Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Oynayıp ülkemi temsil etmek istiyorum. Takım olarak Liverpool'da oynamayı çok isterim. Çünkü hem taraftar kültürü olan bir kulüp hem de formasının kırmızı olması beni çekiyor'' diye tamamladı.