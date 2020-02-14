Arda Turan Japon kulübüyle görüşüyor

Başakşehir'le olan sözleşmesini feshettikten sonra, Galatasaray'a sinyal veren ancak kulüp başkanı Mustafa Cengiz tarafından veto edilen Arda Turan, Japonya Ligi takımlarından Urawa Reds ile görüşme halinde.

Barcelona kulübünün sözleşmeli futbolcusu olmasına karşın, Katalan ekibinin kesinlikle kadrosunda düşünmediği tecrübeli oyuncuya Urawa Reds'in talip olduğu ortaya çıkarken, Arda Turan'ın bu teklife sıcak baktığı belirtildi.



Damiao, İniesta, David Villa, Vermaelen, Jo gibi ünlü yıldız futbolcuların top koşturduğu ligde mücadele etmeye hazırlanan Arda'nın geçtiğimiz sezon J1'i kötü bir yerde bitiren Urawa Reds'le görüşmelerini sürdürdüğü kaydedilirken, Japon yöneticilerin 2014 yılındaki başarıyı yeniden tekrarlamak için iyi bir kadro kurmayı planladıkları bildirildi.



Japonya'da transfer sezonu Mart'ın 27'sine kadar devam edecek.