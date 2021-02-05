Arda Turan’ın "taciz davası"nda Burak Yılmaz tanıklık yapacak

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de yaşanan olayda, Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Daha sonra yaşanan kavgada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, ortamdaki kişilerce Berkay'ın uzaklaştırılarak hastaneye götürüldüğü, hastaneye giden Arda Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız silahı Berkay'a uzatarak "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin" dediği, Berkay'ın da Arda'nın elinden tabancayı alıp koltuk üzerine bıraktığı ve "Daha fazla rezilliğe gerek yok. Zaten yaptığın y....... Hatanı kabul edeceksin" diyerek hakaret ettiği, Arda'nın da "Bizde y....... olmaz" diyerek yere doğru ateş ettiği, silah sesi üzerine odaya gelenler olduğu, Berkay'ın gelen kişileri gönderdiği, Arda'nın da hastaneden ayrıldığı anlatılıyordu.