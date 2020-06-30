Arda Turan'ın Barcelona serüveni resmi olarak sona erdi

Arda Turan, Barcelona'dan resmi olarak ayrıldı

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona erdi.

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona erdi.