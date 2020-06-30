Arda Turan'ın Barcelona serüveni resmi olarak sona erdi

2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona erdi.
İspanyol gazeteleri Arda Turan'ın Barcelona kariyerini "Her iki tarafın da bir an önce unutmak isteyeceği türden bir birliktelikti" olarak nitelendirirken 33 yaşındaki oyuncu artık bonservisi elinde bir futbolcu haline geldi.
İspanyol Sport gazetesi Arda Turan için ayırdığı köşesinde her şeyin büyük umutlarla başladığını ve Turan'ın 6 ay oynamamayı göze alarak Barcelona forması giydiğini hatırlatarak beklentilerin özellikle saha dışı olaylar nedeniyle sona erdiğinin altını çizdi.
Valverde yönetimindeki Barcelona'dan 2018 yılında ayrılık kararı alan Arda Turan, geçen Ocak ayında 2,5 yıllık anlaşma ile Başakşehir'e kiralanmıştı.
Arda Turan Barcelona kariyerinde formda olduğu dönemde çok da azımsanmayacak düzeyde forma şansı bulmuş ve çıktığı 55 maçta 15 gol 11 asist üretmişti.