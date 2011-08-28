-Arda Turan, ilk maçında 30 dakika forma giydi MADRİD (A.A) - 28.08.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun ilk hafta maçlarında Atletico Madrid ve Osasuna 0-0 berabere kalırken, Atletico'da Arda Turan son 30 dakikada forma şansı buldu. Arda, 60. dakikada Salvio'nun yerine oyuna girdi. Orta sahada etkili olan ve hücumlarda takıma yardım eden Arda, top ayağındayken yaptığı güzel hareketlerle Atleticolu taraftarlardan alkış aldı. Atletico Madrid ise evinde oynamanın avantajıyla rakibine göre baskılı bir futbol oynasa da özellikle ikinci yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Reyes, Gabi ve Mario Suarez ile Osasuna kalesinde tehlikeli ataklar yapan Atletico, son vuruşlarda etkili olamayıp kaleci Andres'i geçemedi ve ilk hafta sonunda 1 puan aldı. Bu arada, Arda'nın da gelmesiyle Atletico Madridli taraftarların arasında sarı-kırmızılı Galatasaray forması giyen birkaç kişinin olması da dikkati çekti. Maç sonrasında basın toplantısı düzenleyen Atletico Madrid teknik direktörü Gregorio Manzano, ''Futbol böyledir, bazen iyi oysasan da kazanamazsın'' dedi. Manzano, Arda için, ''Futbolun, Türkiye'de de İspanya'da da aşağı yukarı aynı olduğunu gösterdi. Atletico'ya geleli az bir süre oldu ve takımla çok az antrenmana çıktı ama kalitesini gösterdi. Tabiki takıma daha fazla uyum sağlaması gerekecek. Bence bugün iyiydi. Ben ondan memnunum ama daha da iyi olacak'' diye konuştu.