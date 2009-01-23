Arda Turan ilk 25'te

İngiliz Times, G.Saraylı futbolcuyu Pato ve Krkic'le birlikte "Geleceğin 25 yıldızı" arasında gösterdi....



Galatasaray'ın süper yıldızı Arda Turan yine İngiliz basınının manşetlerini süsledi...



Ada'nın en ciddi yayın organlarından Times'ın yaptığı "Geleceğin 25 yıldızı" araştırmasında milli futbolcuya da yer verildi. Gazete, Milan'lı Pato, Barcelona'lı Krkic, Arsenal'li Ramsey, Hoffenheim'lı Ibisevic ve Bayern Münih'li Breno gibi isimlerle birlikte yer verdiği Arda için, "Çok teknik ve akıllı. Euro 2008'de müthiş bir performans gösterdi. Özellikle İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor" ifadesini kullandı.