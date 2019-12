-Arda Turan iddialı konuştu MADRİD (A.A) - 16.08.2011 - Atletico Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, ''Madrid'de, futbola konsantre olmuş, hayatını yaşayan, daha rahat, ülkesini çok iyi temsil eden bir Arda olacağını düşünüyorum'' dedi. Arda Turan, Atletico'daki ilk günlerini değerlendirdiği AA'ya verdiği özel röportajda, ''Her şey çok güzel. Takım arkadaşlarımla sabah antrenman yaptım. Çok keyifliyim. Buradaki insanlar beni çok sıcak karşıladılar, çok güleryüzlüler. O yüzden her şey yolunda hiçbir problem yok'' ifadelerini kullandı. Atletico formasını giymenin ''çok heyecanlı, çok keyifli'' olduğunu kaydeden Arda, milli takıma da atıfta bulunarak, ''Bizim hayatımızda her zaman bir kırmızı olduğu için keyifli oldu'' diye ekledi. Arda, Atletico Madrid'deki hedeflerini açıklarken, ''Bana olan sevgiye, saygıya layık olmak istiyorum ve sahanın içinde sonuna kadar en iyi şekilde çalışacağım. Atletico Madrid'in bir parçası olacağım, takım arkadaşlarım için elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım'' ifadelerini kullandı. ''Hiçbir şeyden korkmuyorum, her şey için hazırım'' diyen Arda, ''Atletico Madrid'de ve İspanya'daki hayatında zorlanacağı hiçbir konu olmayacağını, İspanyolcayı da öğreneceğini ve ufak engellerin hayatın keyifli zorlukları'' olduğunu vurguladı. 24 yaşındaki futbolcu, Atletico Madrid taraftarı için de, ''Bu sıcakta buraya gelmişler, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ateşli olmaları Türk seyircileri andırıyor. O yüzden Vicente Calderon'a çıkmak beni çok heyecanlandırıyor'' diye konuştu. -''10 numarayı tabi ki Reyes giyecek''- Forma numarasının henüz belli olmadığını ve buna takım kaptanı ile birlikte karar vereceklerini söyleyen Arda, Atletico'da Agüero'dan sonra 10 numarayı Reyes'in almasıyla ilgili de ''Reyes buradaki en önemli, en büyük futbolcu. Ben hangi numara müsaitse onu giyerim. Tabi ki 10 numarayı Reyes giyecek'' dedi. Arda ayrıca yeni teknik direktörü Gregorio Manzano ile de konuştuğunu ve kendisinden iyi dilekler aldığını ifade etti. -''Nuri ve Hamit abi beni evlerinde ağırladılar''- Öte yandan Real Madrid'deki diğer Türkler Nuri Şahin ve Hamit Altıntop ile hemen görüştüğünü anlatan Arda, ''Nuri ve Hamit abi ile konuştum, evlerine gittim, beni ağırladılar. Sağ olsunlar burada bana çok yardımcı oluyorlar. Biz, milli takımdan çok iyi arkadaşız. Umarım onlar da çok başarılı olurlar. Rakip takımlarda olduğumuz için aramızda keyifli şakalaşmalar tabi ki olur'' dedi. Madrid'de henüz yeni evini bulamayan Arda, bu akşam da ev bakmaya devam edeceğini kaydetti. Arda son olarak Türkiye'deki futbolseverlere, ''Onları çok seviyorum dualarını benden eksik etmesinler. Her zaman dualarını ve desteklerini bekliyorum'' mesajı gönderdi. Hafif sakatlığından dolayı düz koşu yapan Arda'nın bir hafta içinde takımla birlikte antrenmanlara çıkması bekleniyor.