Arda Turan: Her şey yolunda gidiyor, buradan ayrılmayı düşünmüyorum

Arda Turan, Galatasaray’a transfer olacağı iddialarına anlam veremediğini söyledi, “Atletico Madrid’de yeni bir sayfa açtım ve her şey yolunda gidiyor. Kulübümden ayrılmayı düşünmüyorum” dedi.

Galatasaray’a 12 milyon euro bonservis bedeli kazandırarak gittiği Atletico Madrid’de çok başarılı bir sezon geçiren Arda Turan, sarı-kırmızılı takıma geri döneceği iddialarına yanıt verdi.

İspanyol kulübündeki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi zaferine imza atan 25 yaşındaki milli futbolcu, bir süredir gündemde bulunan transfer söylentilerinin gerçek dışı olduğunu dile getirdi. Milliyet yazarı Osman Şenher’e konuşan Arda, “Transfer haberleri nereden çıkıyor hiç bilmiyorum. Böyle bir durum kesinlikle sözkonusu bile değil. Atletico Madrid’de yeni bir sayfa açtım ve her şey yolunda gidiyor. Kulübümden ayrılmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

Atletico Madrid’e 2015’e kadar geçerli imza atan Arda Turan, kontratında ayrıca 24 milyon euroluk serbest kalma maddesinin olduğunu açıkladı. Başarılı futbolcu, “Sözleşmemde 24 milyon euroluk özel bir madde var. Dolayısıyla ayrılık öyle söylendiği gibi kolay değil. Zaten benim de Türkiye’ye dönmek gibi bir niyetim yok” ifadelerini kullandı.



Emre: Çok şaşırdık



Yeni sezonda Arda ile birlikte Atletico Madrid’in başarısı için ter dökecek olan Emre Belözoğlu da transfer iddialarının kendilerini çok şaşırttığını söyledi.

Kısa sürede teknik direktör Simeone’nin gözüne girmeyi başaran Emre, “Arda Turan dünyanın en zeki futbolcularından birisi. Türkiye’deki gibi İspanya’da da çok seviliyor. İddialar yüzünden ikimiz de çok şaşkınız. Atletico Madrid’in başarısı için mücadele ediyoruz. Transfer gündemde bile değil” yorumunu yaptı.