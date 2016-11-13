Arda Turan: "Gel" derler geliriz, "Git" derler gideriz, biz bu terbiyeyi aldık

Barcelona'da forma giyen Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra ilk kez milli takıma davet ettiği isimlerle ilgili olarak "İçime sinerek verdiğim bir karar olmadı" yorumunu yapmasının ardından ilk kez konuştu. Turan, "Ben her zaman ülkemin formasını giymekten onur ve gurur duyduğumu söylemiştim. Galatasaray forması giyerken, Atletico Madrid forması giyerken ve Barcelona forması giyerken hep bunu söyledim. Bize gel derler geliriz git derler gideriz. Biz bu terbiyeyi aldık" dedi.

Arda Turan'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

Rakiplerimize yaklaşıyoruz. Bugün önemli bütün olaylardan sonra geriye dönmek için güzel bir fırsat oldu. Gerekli olanı aldık ama güzel oynamadık. Mart'a kadar keyfini süreceğiz ve ondan sonra kalan maçları değerlendireceğiz. EURO 2016 içinde bu takım hayal satmıyor demiştik yine aynı şekilde düşünüyoruz.

"Gel derler geliriz, git derler gideriz"



Ben her zaman ülkemin formasını giymekten onur ve gurur duyduğumu söylemiştim. Galatasaray forması giyerken, Atletico Madrid forması giyerken ve Barcelona forması giyerken hep bunu söyledim. Bize gel derler geliriz git derler gideriz. Biz bu terbiyeyi aldık.

"Kazanıp senaryolara bakarız"

Bütün senaryolar kendimiz kazandığımızda güzelleşir. 10-11 puan yapıp ondan sonra senaryoya bakacağız. O maçları kazanıp sonra bakarız neler olacağına.