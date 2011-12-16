Arda Turan, Galatasaray'a geri mi dönecek?

T24 - İspanya'nın Atletico Madrid kulübü, iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Sezon başında Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı transfer eden A. Madrid'in, Aralık ayı başında ödemesi gereken 2 milyon Euro'yu ödemediği ve ödenmeyen her gün için 2 bin Euro faiz işlediği belirtildi. Konkordato ilan etmesi gündemde olan İspanyol ekibi, Galatasaray isterse başarılı futbolcuyu iade edeceği, istemezse satışa çıkartacağı iddia edildi.





Sezon başında 12 milyon Euro'ya Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ı kadrosuna katan Atletico Madrid'in borcunun 215 milyon Euro'ya ulaştığı ve kısa vadede borçlarını ödemesinin zor göründüğü ifade edildi. gazetevatan.com sitesinden alınan habere göre; Atletico'nun konkordato ilan etmesi, yani borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu açıklaması bekleniyor. Bu durumda Atletico ödemeleri devam eden oyuncuları ya eski kulüplerine iade edecek ya da başka kulüplere satacak.



Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da gündem dün İspanya'dan gelen sürpriz bir haberle sarsıldı... İspanya'da ortaya çıkan iddialara göre büyük maddi sıkıntılar yaşayan Atletico Madrid kulübü kısa bir süre içinde konkordato ilan edecek. İspanyol kulübü, iflas ilanının ardından da elindeki yıldızları bir bir satışa çıkaracak. Atletico Madrid'in sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Arda Turan'ın bonservisi için belirlenen taksitleri henüz ödeyemediği de iddialar arasında.

Galatasaray yönetimi şu an izlemede



Eğer A.Madrid kulübü iddialar gerçekleşir ve iflasını ilan ederse, satışa çıkacağı yıldızların içinde Arda Turan da bulunuyor... Bu durumda hemen milli futbolcumuza müşteri aramaya başlayacak olan İspanyol kulübünün eğer uygun bir teklif alamazsa Galatasaray'la masaya oturacağı öne sürülüyor. A.Madrid'in Arda'yı Sarı-Kırmızılılar'a geri vermeyi teklif edebileceği iddialar arasında. Galatasaray yönetimi ise şu anda sadece olayları takip etmekle yetiniyor.

A. Madrid ödemeler için erteleme talep etti



Bu iddialar çerçevesinde Galatasaray istemesi durumunda Arda Turan'ı geri alabilecek. Arda'nın bonservis bedelinin 2 milyon euro'sunu veren Atletico Madrid, aralık başında ödemesi gereken 2 milyon euro için ise erteleme istedi. Şu anda günlük 2 bin euro gecikme faizi işliyor. Eğer Atletico borçlara bir çözüm bulamazsa iki kulüp arasında görüşmeler yeniden başlayacak. Galatasaray isterse Arda'yı alacak, aksi takdirde başka bir takıma satılacak.

Terim onay vermeyebilir...



Atletico Madrid'in Galatasaray'la masaya oturması durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın izleyeceği yol da merak ediliyor. Genç yıldıza hala kızgın olan Fatih Terim'in takımın havasını bozmaması için böyle bir transfere onay vermeyeceği öne sürülüyor. Ayrıca Arda'nın da şu anda Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği ifade ediliyor. Bu konuda yaşanacak gelişmeler hem İspanya hem de Türkiye'de merakla bekleniyor.



