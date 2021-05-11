Arda Turan: Fatih hocaya "Hava güzel şampiyonluk havası" dedim; o "Merak etme ikisi de kaybeder" dedi

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'in kaybettiği gecede Denizlispor'u mağlup etti ve zirveye ortak oldu. Şampiyonluk şansını son maça taşıyan sarı-kırmızılılarda Arda Turan, kritik galibiyeti yorumladı.

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği gecede çok önemli bir galibiyet elde eden sarı-kırmızılarda Arda Turan karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Arda, "Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçından önceki konuşmaları biliyoruz. Biz rakiplerimize saygı çerçevesinde davrandık. Cumartesi ne olur bilmiyoruz. Biz kazanmaya bakacağız, Malatyaspor çok iyi bir ekip.

Maçtan önce sahaya çıktığımızda hocaya 'Hava çok güzel, Mayıs ayı tam bizim havamız' dedim. Fatih hocam bana, 'Merak etme ikisi de kaybeder' dedi. İnanmayı bırakmadı hiç. Fatih hocamız ve camiamızdan pes etmemeyi öğrendik biz. Galatasaray gerekeni yaptı. Son bir 90 dakika. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarımıza şampiyonluk hediye etmek için savaşacağız. Şu an evlerindeki Galatasaraylılar, şampiyon kadar mutludurlar. Onları tanıyorum. İçlerinden geldim. Eve şampiyonluk ümidiyle dönüyoruz" ifadelerini kullandı.