Arda Turan facebook'ta 1 numara

T24 - Cimbom’un genç kaptanı Arda Turan, Facebook’ta sayfası olan sporcular listesinde 1 numara. Tam 1 milyon 113 bin takipçisi olan Galatasaraylı futbolcuyu, 1 milyon 20 bin kişi ile Real Madridli Mesut Özil izliyor. Türk kadın sporcular sıralamasında ise Fenerbahçeli voleybolcu Naz Aydemir, 6 bin 663 hayran ile ilk sırada.

Türkiye'de görev yapan yerli ve yabancı sporcular ile yurt dışında forma giyen Türk oyuncuların Facebook’taki hayran sayılarına bakıldığında en popüler sporcunun Arda Turan olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray’ın yıldızı tam 1 milyon 113 bin kişi tarafından takip edilirken, Real Madrid’de oynayan Mesut Özil’in 1 milyon 20 bin, Fenerbahçe’nin yıldızı Alex’in ise 401 bin takipçisi var. Facebook’ta en popüler takım olan Galatasaray’ın yıldızının hayran sayısının bu kadar fazla olmasında sadece sahadaki başarısı değil, saha dışındaki karizmatik duruşu da etkili. Listenin 4. sırasında ise Fenerbahçeli Emre Belözoğlu bulunuyor. 200 bin hayranı olan Emre’yi, Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Quaresma 130 bin hayran sayısı ile takip ediyor.



Basketbolda Allen Iverson rakipsiz

Basketbolda eski bir NBA yıldızı olan Allen Iverson, yaklaşık 438 bin takipçisiyle Türkiye liginde oynayan en popüler oyuncu durumunda. Iverson’un ülkesi Amerika’da da yüz binlerce hayranı bulunuyor. Iverson’un en yakın takipçisi yaklaşık 125 bin hayran sayısı ile Hidayet Türkoğlu... NBA’deki yıldızımız sadece Türkiye’den değil Amerika’dan da çok büyük bir hayran kitlesine sahip. Hidayet’i, 90 bin hayran ile Ersan İlyasova takip ediyor.



İvan Miljkoviç voleybolun lideri



Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü erkek voleybolcusu Ivan Miljkoviç ülkemizin en popüler voleybolcusu durumunda. 56 bin kişilik hayran kitlesine sahip olan Sırp sporcunun en yakın takipçileri yine Fenerbahçeli. Sarı lacivertlilerin Kübalı smaçörü Marshall listede 2. sırada. Kübalı’yı, güzelliği ile bilinen F.Bahçe’nin pasörü Naz Aydemir 6 bin 663 hayran sayısı ile takip ediyor. Yine hem güzelliği hem de sahadaki başarısı ile tanınan milli voleybolcumuz Neslihan Darnel 6 bin 328 kişilik hayran sayısı ile listede 4. sırada yer alıyor.



FUTBOL

- Arda Turan: 1 milyon 113 bin 727

- Mesut Özil: 1 milyon 20 bin 580

- Alex de Souza: 401 bin 948

- Emre Belözoğlu: 201 bin 794

- Quaresma: 130 bin 755

VOLEYBOL

- Ivan Miljkovic: 56 bin 170

- Leonel Marshall: 10 bin 656

- Naz Aydemir: 6 bin 663

- Neslihan Darnel: 6 bin 328

- Eda Erdem: 4 bin 824

BASKETBOL

- Allen Iverson: 437 bin 989

- Hidayet Türkoğlu: 124 bin 869

- Ersan İlyasova: 90 bin 73

- Semih Erden: 61 bin 427

- Diana Taurasi: 16 bin 606



