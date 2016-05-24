Arda Turan: EURO 2016'da gurur duyulacak bir milli takım izleteceğiz

Milli futbolcu Arda Turan, Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nda, ülkenin gurur duyacağı bir takım izlettireceklerini söyledi.

Yılın Sporcusu Ödülleri töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, 2-1 kaybedilen İngiltere maçı ve EURO 2016 için şunları söyledi: ’Sonuçta kaybettiğimiz her maç için üzülüyoruz ama performans olarak maçtan çıkartılacaklar olarak çok olumlu tarafı olduğunu düşünüyorum. Fatih hoca da aynılarını söyledi. Bizim için önemli bir hazırlık maçıydı ama İngiltere’den çekinmeden, korkmadan eğer turnuvada karşılaşabilirsek onları da yenebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum açıkçası. O yüzden milli takımda en iyi şekilde hazırlanacağız. Çok güzel bir buçuk sene geçirdik hep beraber. İnşallah çalışıp gidip elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ülkemizin, sizlerin bizimle gurur duyacağı bir takım izlettireceğiz herkese.

Önemli olan hep bu turnuvalarda olabilmek. Sonuçta bir turnuva, günlük performanslar çok önemli olacak ama bizim için turnuvada olabilme, bir dahaki Dünya Kupası’ndan olabilmek, öteki Avrupa Şampiyonası’nda olabilmek daha önemli diye düşünüyorum. Ama güzel bir anıları olabilir 2008’i hatırlarsanız muhteşemdi. Belki daha iyilerini yapabiliriz. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz, iyi bir jenerasyonun geldiği kesin’’ dedi.

Hürriyetin haberine göre, İngiltere ile oynanan hazırlık maçında forma giyememesi ile ilgili konuşan Arda Turan, ‘’Ben her maçta oynamak çok isterim ama biliyorsunuz ki çok önemli başka bir maçımız vardı. Başka bir sevinç, başka bir mutluluk yaşadık. O yüzden benim için farklı bir duygu’’ diye konuştu.

Biliyorsunuz fırtınadan sonraki güzellikler hatırlanır

Kariyerindeki kupaları kazandığını ama hayalinin Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olduğunu aktaran Arda Turan, ‘’ Dediğim gibi benim için entereasan bir seneydi. Ufak tefek sallantılar, daha az oynadım öteki senelere göre ama biliyorsunuz fırtınadan sonraki güzellikler hep hatırlanır. Önemli olan Barcelona’da olabilmek, Barcelona’nın bir parçası olabilmek. 6 ay oynamadım ama ondan sonrası iyi olacaktır diye düşünüyorum’’ şeklinde ifadeler kullandı.

Beşiktaş hak ederek şampiyon oldu

Spor Toto Süper Lig’de 2015-16 sezonunu şampiyon olarak bitiren Beşiktaş’ın çok iyi futbol oynadığını ve hak ederek şampiyon olduğunu söyleyen Arda Turan, ‘’Beşiktaş camiasını, başkanını, Şenol hocayı ve oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu o yüzden Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum. Her şey keyifliydi’’ dedi.